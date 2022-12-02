國民黨蔣萬安當選台北市長後，留下的中山、北松山區立委缺額，將在明年1月補選。國民黨台北市議員王鴻薇雖多次表態不願參選，但在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及蔣萬安勸進下，昨(1)晚態度出現鬆動，國民黨中央今將正式宣布徵召。
現場最新情形是，王鴻薇表示她稍後會跟黨中央一起說明，並表示預定接近中午（登記），目前要先回去準備，不然連登記都不能登記。
至於國民黨主席朱立倫跟台北市長當選人蔣萬安會陪同登記嗎？王鴻薇表示應該會，但不敢確定一定會出現。
國民黨蔣萬安當選台北市長後，留下的中山、北松山區立委缺額，將在明年1月補選。國民黨台北市議員王鴻薇雖多次表態不願參選，但在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及蔣萬安勸進下，昨(1)晚態度出現鬆動，國民黨中央今將正式宣布徵召。
現場最新情形是，王鴻薇表示她稍後會跟黨中央一起說明，並表示預定接近中午（登記），目前要先回去準備，不然連登記都不能登記。
至於國民黨主席朱立倫跟台北市長當選人蔣萬安會陪同登記嗎？王鴻薇表示應該會，但不敢確定一定會出現。
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