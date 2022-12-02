台北市立委補選在即，台北市議員王鴻薇今接受廣播專訪，終於表示「願意承擔」並將於今日前往登記參選。而王鴻薇也立刻開砲民進黨立委參選人吳怡農，先點出吳的政二代背景、以及吳怡農過去當選北市黨部主委後變成魁儡，「民進黨出現了前所未有的黑道人頭黨員，高達4、5000人。」

王鴻薇今上午接受媒體人王淺秋的電台專訪，坦言確實很害怕背上「落跑」的罪名，但其實議員就職後去選立委的前例非常多，包含民進黨籍立委黃國書、高嘉瑜及吳思瑤都是，民進黨都一模一樣，但是過去有講黃國書怎麼樣嗎？

而談及對手吳怡農，王鴻薇表示吳普遍被認為非一個「肉腳」，既然他是小英男孩，又有新潮流關係，應該也是民進黨全黨去挺，所以對戰時一定也是全民進黨打我，昨天消息一出後，排山倒海親綠媒體說臉書被灌爆，「早就預料到會槍林彈雨」，但是這次自己參選，也看到國民黨全黨挺一人，因此要讓支持者跟外界看到不一樣的國民黨。

王鴻薇接著說，吳怡農也是政二代，其伯父即是前新潮流大老吳乃仁，更坐擁家族企業台苯，王強調台苯原來是國民黨的黨營事業，卻可以變成吳家的家族企業，「你看那個吃相、手段之高」。

王分析，吳怡農背景大家都知道，有新潮流背景；又受到小英青睞，還有他後面有一個非常強而有力的人，就是李文忠口裡的黑道中常委，王鴻薇回顧，當時吳怡農當黨部主委，民進黨為了幫他量身定做，吳怡農的資格是連投票權都沒有，卻變成候選人最後當選主委。

王鴻薇也直接開炮，吳怡農上任後就變成魁儡，當了台北市主委後，民進黨出現前所未有的黑道人頭黨員，高達4、5000人，直到爆發綠營政二代趙介佑事件才曝光，而當時陪吳怡農登記的人，就是趙介佑的姑姑趙心瑜。

況且吳怡農沒有民代經驗，只有當過市黨部主委，吳怡農帥帥的臉之後，只會看到黃承國、蔡總統、趙介佑、吳乃仁等嘴臉，因此吳怡農也應該被檢驗，人長得帥笑容燦爛是滿重要，作為一個立法委員，尤其是民進黨現在的狀況，確實需要改變，而不是繼續讓這個政黨分贓。