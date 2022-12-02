51歲女星苗可麗在本土劇中，壞女人的形象深入人心。近日，她在社群平台上無預警公開「牽手照」，更配文寫下：「牽起一雙手，邁向新生活」等字句，疑似感情生活有好消息，引發外界熱議。事隔2日，她公開了另一半的真面目，是認識20幾年的好閨蜜王彩樺。她宣布將與好姐妹一起主持新節目。

28日，苗可麗突在臉書曬出手戴大鑽戒的「牽手照」，只見照片中，兩人都抹上喜氣的紅色指甲油，看起來像是被求婚抑或是要結婚的模樣，一時讓不少網友歡欣鼓舞，紛紛在底下留言祝福。對此，當時經紀人回應表示：「是她新的節目，星期三會公布。」

近日，苗可麗終於曝光真相，指出她牽手的「另一半」其實是好閨蜜王彩樺。她在貼文中寫下：「終於可以公布我的另一半，此生難得的緣分。認識20幾年了，總算有機會牽手有我們共同的結晶。」原來，這是她們將一同合作新節目《 看！樺麗勒 》的預告。貼文一經曬出，逗趣的預告方式頓時吸引不少網友們在底下爭相留言，表示：「我竟然猜中了」、「兩位美女的加成一定會笑到抱肚子」、「(樺麗)登場」

而在《 看！樺麗勒 》臉書中，也一併在臉書上分享，表示「20年的姐妹情，竟然不記得彼此的名字，忘記第一次見面。甚至主演的節目都不記得，還有什麼荒謬的，讓人笑到合不攏嘴。」意外曝光兩人甚至不記得彼此名字的「塑料」閨蜜情，也讓觀眾們對於節目的期待度日漸上升。