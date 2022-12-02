在正式場合若想打噴嚏，總讓人尷尬，因此許多人會摀住口鼻，但耳鼻喉科醫師提醒，噴嚏時速高達160公里，若不讓噴嚏直接宣洩，可能會衝破耳膜，一名40歲的科技男就因在重要場合中強忍噴嚏，導致噴嚏氣流往體內衝擊，一時雙耳滲血、耳膜全部破裂，險些耳聾。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《醫師好辣》節目中表示，許多人想打噴嚏時，會摀住口鼻，但這就是將打噴嚏的爆發性力量給吞下去，這種行為非常危險，因為曾有研究指出，打噴嚏的時速高達160公里，顯示該高速氣流非常強大，若忍住噴嚏不使噴嚏氣流順暢排出，此氣流往上會衝向耳膜，往下則可能造成氣胸，非常危險。

他表示，曾有一名40多歲在科技業工作的男性，與透過婚友社認識的女性在一家咖哩餐廳吃飯時，女方因覺得送來的咖哩味道不夠強，還拿起桌上的胡椒罐，想再多加一點胡椒鹽，卻不慎將胡椒全粉灑出。該男子當時滿嘴食物，加上又有過敏性鼻炎體質，因此當時極想打噴嚏，但他捏住鼻子試圖忍下噴嚏，「下一刻男子只聽到碰的一聲，之後耳朵劇痛。」男子被送醫後檢查兩邊耳朵滲血，耳膜已全部破裂，他趕緊幫男子清洗耳朵，使用抗生素治療，幸好男子的耳膜在一個月內長回來，否則還要進行手術修補。

吳昭寬提醒，民眾若打噴嚏的時候，可用手帕遮擋，千萬別將嘴整個摀住或將捏住鼻子，以免對身體造成更大的危害，曾經有人因此咳血，「禮貌固然重要，但千萬不要小看打噴嚏的威力。」