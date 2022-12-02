國道一號北上354.2公里楠梓路段，今(2日)上午7時許發生2輛貨櫃車與2輛自小客車連環追撞事故，其中1輛貨櫃車衝出車道邊坡翻覆，一度造成車流回堵約16公里，事故車輛占用外側車道和外路肩，目前事故已排除，但車流仍大量擁塞，目前警方正調查事故原因。