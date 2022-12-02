國一北上楠梓段「4車追撞」 貨櫃車翻覆邊坡 一度回堵16公里 09:242022/12/02 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一北上楠梓段「4車追撞」，一輛貨櫃車翻覆邊，造成車流一度回堵16公里。(翻攝記者爆料網/路況群@共享路況資訊) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上354.2公里楠梓路段，今(2日)上午7時許發生2輛貨櫃車與2輛自小客車連環追撞事故，其中1輛貨櫃車衝出車道邊坡翻覆，一度造成車流回堵約16公里，事故車輛占用外側車道和外路肩，目前事故已排除，但車流仍大量擁塞，目前警方正調查事故原因。 差點被聯結車撞 2騎士尾隨痛毆司機 台美教育合作再創新里程 懷俄明州教育廳長訪楠梓高中 大面積地上權土地標售登場 內湖區潭美段4,400坪地上權案公告招商 #國道一號 #楠梓段 #貨櫃車翻覆 #連環撞 #衝出邊坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄楠梓區某里長候選人輕生 醫師提醒3件事 18:002022/11/30 社會 大陸八縱八橫包海通道西延高鐵西安至銅川段開工 15:542022/11/30 兩岸 高雄輕軌工程前進大順路段施工 目標明年底「輕軌成圓」 17:002022/11/30 生活 現場慘況曝光！國3龍潭段5車連環撞 大貨車斷頭救出2人 13:262022/11/22 社會 台2線濱海公路貨櫃車自撞翻覆 司機輕傷送醫 目前單線雙向通車 08:022022/11/29 社會 宜蘭台7線松羅段持續坍方 恐延至下午5時搶通 10:432022/11/25 社會 蔣萬安車隊掃街 燙髮婦衝出「頭包保鮮膜」 熱情揮手表支持 17:592022/11/22 政治 獨家》空軍屏東基地E-2K預警機起落架失效 機腹著地衝出跑道 12:182022/11/25 政治 地上權翻身 中油新竹土地明年開標 04:102022/11/22 產業特刊 新北提升周轉率 4年活化4千停車格 04:102022/11/30 地方新聞 投票前最後衝刺 翁章梁：衝出最高票 王育敏：會全力衝刺 13:182022/11/25 政治 國道汐止段邊坡滑落 環委求基捷應提出安全評估 12:232022/11/30 生活 連日大雨！宜蘭台7線松羅段大面積坍方 預計中午搶通 08:522022/11/25 社會 新北板橋「這塊都更基地」草案公開閱覽 15:482022/11/25 區域情報-新北 高雄增設16處科技執法 12月上線 04:102022/11/30 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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