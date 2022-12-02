還記得在湖人與鵜鶘例行賽當中投進把比賽逼入延長三分球的湖人「外送哥」萊恩嗎？湖人2日正式官宣裁掉萊恩，目的是想增加追求交易時的陣容名額靈活度，代表湖人終於認真考慮交易可能性，況且12月15日之後，各隊今年夏天簽約的自由球員都可被交易了。

25歲的萊恩是選秀未上球員，為了延續自己的籃球夢，他一邊擔任外送員，還在墓地打工賺錢，一邊繼續進行籃球訓練，直到今年9月才被湖人看上，用無保障合約跟他簽約，更在11月3日正規賽最後時刻投進那記驚天動地的追平三分球。

沒想到這個相當勵志的故事，隨著湖人開始認真考慮交易正式落幕，根據《The Athletic》記者布哈爆料，湖人目前考慮3種交易方案，第一是送走韋斯布魯克，第二是送走貝弗利或納恩，第三是同時送走貝弗利與納恩，湖人傾向先把最近表現低迷的貝弗利或納恩交易出去，而不是改打替補表現回春的韋斯布魯克。