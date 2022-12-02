藝人路嘉怡主持流行時尚節目聞名，有流行教主之稱，雖然已經淡出演藝圈，仍不時在社群網站分享日常點滴，近來透露一年前臉上長了顆小肉芽，結果拖到日前才就醫，檢查後竟發現已長成血管瘤，讓她後悔莫及。

路嘉怡在instagram限動曬出臉部自拍照，接著用紅框框圈住一處，她表示眼睛下方長了小疙瘩，看起來像是肉芽，雖不會痛也逐漸變小，但即便變小也沒有消失，導致每次化妝都要遮好久，照片也要特別修，不然就像是一顆大眼屎黏在臉上，即便如此仍未放在心上，直到近來想到「這個疙瘩已經1歲了」，才下定決心到皮膚科檢查。

路嘉怡眼睛下方長了小肉芽，沒想到未多加理會竟變成小血管瘤。(mimimirandalu IG)

路嘉怡在經過醫生詳細檢查後，竟被告知由於肉芽長出太久，已經變成小血管瘤，讓她頓時難以接受，好在經過治療後已經去除，不過提到過程中因為打麻藥淚流滿面，讓她不禁感嘆：「每次這時候就覺得，我到底在幹嘛？1年前就該來處理不就沒事了嗎？」藉此提醒所有人，若發現體部位出現異狀，就要趕緊治療，避免耽誤就醫最佳時機。