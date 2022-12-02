本次九合一選舉民進黨僅拿下5縣市，民進黨立委高嘉瑜將原因歸咎於側翼網軍選前到處出征別人。網紅牙醫師史書華因選舉期間的言論，遭部分網友攻擊，其中，一名男大生更私訊他罵「牙醫閉嘴」，沒想到男大生的父親隔日就親自北上到史書華的診所致歉，「沒有把小孩教好很抱歉」。

昨（1）日臉書粉絲專業「盾牌牙醫史書華」發文表示，他11月30日剛收到網友恐嚇威脅人生安全，隔日下午診間突然出現一位沒預約的男子說要見他，「全神戒備的我手上其實還拿著手術刀，結果是來嗆聲被我循循善誘道歉的高嘉瑜粉絲大學生吳xx的爸爸來診所道歉，特別從台中跑來，帶著禮物拜託我撤掉圖，『他沒有把小孩教好很抱歉』」。

史書華表示，他不會撤下跟男大生的對話，這是社會教育。如果男大生覺得壓力很大，可以考慮一下他的壓力更大，「他是成年人了，要為自己的言行負責。我接受他的道歉，不會告他」。

史書華事後也請男大生的爸爸將禮盒帶回去，他不會撤文也不會刪文，「希望他以後更成長更成熟，未來成為個比我更有影響力更優秀的人」，並強調「如果要道歉，自己來道歉，不要靠爸！自己也為人父，不免有點感傷，最後送他離開也拍拍他」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「爸爸總會老會離開，沒辦法一直擋在孩子身前的，看這鞠躬的背影其實覺得蠻辛酸的」、「做錯事自己去懊惱面對，那個煎熬的過程才是最重要的成長，爸爸的心情可以理解，但真的不一定是好事」、「應讓他兒子上法庭，視其道歉態度後再決定是否原諒。避免下一個巨嬰」、「這爸爸這樣自己來道歉，只會讓兒子覺得天塌下來有爸媽頂著，沒幫助啊…」、「這鞠躬的背影，有股淡淡的哀傷」。