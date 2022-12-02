新北市政府消防局於12月1日下午3時，在南雅分隊車庫舉行器材運輸車捐贈儀式，由特搜大隊大隊長曾天柔代表接受，並頒發感謝狀。感謝新北市民間企業林先生平時關懷社會，秉持「取之於眾，用之於眾」回饋鄉里之信念，造福人群之慈善舉動。

新北市快搜部隊為專責震災及其他特殊災害救援單位，平日救援範圍涵蓋全新北市；每當國內任何一處發生重大災難時，也總能第一時間看到新北市快搜部隊於現場救援的背影。特搜大隊表示在執行各項特殊搜救勤務上，除了搜救人員能即時到達災害現場外，更有賴相關救災所需資材運輸效率上的配合，才能發揮救災作戰的最大效能。

林先生捐贈四輪傳動型器材運輸車二輛予特搜大隊使用，可大幅提升救災及效率。(新北市消防局提供)

林先生捐贈四輪傳動型器材運輸車二輛予特搜大隊使用，可大幅提升救災及效率。(新北市消防局提供)

林先生在得知特搜大隊原有的運輸車輛已老舊並不堪使用後，特別捐贈四輪傳動型器材運輸車二輛予特搜大隊使用，車上除可放置大型帳篷、暖爐、潛水裝備……外，在車體4個方位更配有絞盤固定架，相信這二輛運輸車輛的加入一定可以大幅提升運輸的便利性和機動性，讓搜救人員克服困難地形迅速前往災區展開救援工作。

新北市政府消防局局長黃德清表示衷心感謝林先生，願以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，捐贈四輪傳動型器材運輸車。消防局持續秉持維護本市公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的城市。