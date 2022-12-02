台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日登場，國民黨內呼聲最高的台北市議員王鴻薇點頭承擔參選，王鴻薇表示，雖然她糾結許久，也知道會背上落跑之名，但這席立委不能丟，她會給予強力質詢，並強調「下架行政院長蘇貞昌應該是大家共同的短期目標」。

王鴻薇表示，當政治人物之後總是有一些選擇，國家高於政黨、政黨高於個人，雖然她也知道會立刻背上落跑之名，但是第三選區的補選正好是蔣萬安的本命區，現在台北市立委席次是4比4，藍綠各4席，立委對台北市長的幫助非常大，有許多北市經費都需要中央協助，要吵的話立法院要有人，這就是他們一直在給我的壓力，不只台北市長當選人蔣萬安本命區丟掉，比例也會變成5比3，氣勢會立刻減弱，奧援也立刻減少。

王鴻薇也強調，選後民進黨有檢討嗎？蘇貞昌到現在都沒有下台，下架蘇貞昌應該是大家共同的短期目標，而如果這席讓民進黨搶下這一席，整個執政黨還會做檢討嗎？而且要讓吳怡農躺著選嗎？總不能讓他輕鬆地選上。

徐巧芯也發言力挺，王鴻薇已經擔任多屆議員，非常資深，現在要再上一層樓擔任立委，對市民是件好事，而王鴻薇也有能力擔任即戰力，未來如果當選可以馬上進入立法院，監督蘇貞昌，甚至揭發更多的弊案，相信這樣的監督力道，對國民黨乃至中華民國而言都是一件好事，所以她一定會全力支持。