日本小組賽最終戰逆襲西班牙得手，根據分析網站《Opta》數據，日本全場僅有17.7%的控球率，在幾乎沒有什麼觸球的機會下攻進2顆進球，創下贏得比賽的最低控球率紀錄，也讓日本持續在卡達世界盃創造奇蹟，力壓歐洲強權西班牙、德國，以E組龍頭之姿晉級16強，可說是亞洲足球目前為止最大的成就。

韓國雖在2002年就曾經登上4強階段，但該屆場外因素太過複雜，且此後僅在2010年突破小組賽，成績很難讓人信服。日本曾3度殺進世界盃淘汰賽，卻始終跨不過16強的大牆，今年世界盃分組結果出爐後，日本籤運不佳身處死亡之組，加上每逢闖進16強階段、下屆小組賽必定淘汰的魔咒，沒有多少人認為日本能成功出線。

正因為不被大家看好，才讓日本成功抓住機會，首戰擊敗德國跌破了眾人眼鏡，這可以說是日本運氣很好，但最終戰備受淘汰壓力之下，再次以逆轉姿態戰勝西班牙，完成了史詩級的演出，讓世界看見《藍武士》驚人的實力。其實4年前的俄羅斯世界盃，日本16強面對比利時取得2球領先後，最終才被3比2反超錯失8強門票，那時的日本就能與歐洲強豪有著不分上下的水準。

With 17.7% of the ball, Japan have won a World Cup game with the lowest possession figure in recorded WC history.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WTu4v4bTTd — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2022

對戰西班牙的關鍵之戰，日本整場拿球次數不多，但只要讓他們找到機會，就能創造出致命一擊，1次底線可能僅差1公分就出界的情況下，三笘薰奮不顧身完成傳中幫助日本超前比分，全場僅用17.7%控球率就能取得2顆進球，創造世界盃歷史贏球的新低紀錄。