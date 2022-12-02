印度挾著龐大人口紅利、貿易和金融自由化等優勢，催動經濟不斷成長，根據《CNBC》報導，標準普爾全球預測，印度2030年平均GDP成長率高達6.3%，摩根士丹利（大摩）則估計，印度的GDP（國內生產毛額）可能會比目前的水平成長一倍以上，報導分析印度將超過日本和德國，成為世界第三大經濟體。

以Ridham Desai和Girish Acchipalia為首的摩根士丹利分析師在報告中寫道，印度具備在離岸外包、製造業投資、能源轉型和該國先進的數字基礎設施等推動實現經濟繁榮的條件，上述這些驅動因素將促使印度在2030年以前，躍升世界第3大經濟體。

數據資料顯示，印度受惠服務業強勁的國內需求推動，今年4月至6月GDP年增13.5%，7月至9月年增6.3%，略高於路透社調查預測的6.2%，而在2021年的3月至6月中，更是創紀錄成長20.1%。

標普全球提到，印度的經濟成長取決於貿易和金融自由化的持續、勞動力市場改革以及對印度基礎設施、人力資本的投資等，印度政府明確目標是成為製造業強國，包括在2020年推出的生產連結激勵計畫（PLI），以退稅等方式為國內外投資者提供激勵措施。

另根據《南華早報》報導，隨著西方國家越來越擔心過度依賴中國，印度正成為取代中國霸權的受益者。根據統計，近年來印度的外國直接投資額激增，在2020-21年間創下有史以來最高的投資規模，達到819.7億美元，此數字是2017年399億美元的兩倍之多。