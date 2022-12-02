國民黨立委賴士葆在臉書指出，民進黨九合一選舉敗選後，蔡英文指示不要針對個人、派系檢討，顯然全力呵護個人和派系，否則迴力鏢會傷到她自己。請教蔡英文：不知爾俸爾祿民脂民膏，只為政黨效力的公部門要不要檢討？

賴士葆說，社會擾攘已久的議題，選前一天，監察院長陳菊才發表不認同確診者選舉權被剝奪，還說要將陳情意見轉知有關單位。選後監察院總算從冬眠中醒來，發覺監委手上有權力糾舉彈劾怠惰違法失職的行政單位，即便是馬後炮，監察院要調查確診者不得投票的事情，調查結果還不知能否彰顯遲來的公理正義，惟時光不能倒流，確定的是憲法賦予人民的神聖選舉權被沒收了。

賴士葆說，這幾年，蔡政府全面執政，民主法治被扭曲變成常態，行政部門成為民進黨的附屬單位，全面為政黨效力，不知行政中立為何物，對於輿論的撻伐批評置若罔聞。更令人遺憾憤怒的是獨立機關如司法院、監察院、中選會、NCC全部一起沉淪成為民進黨東廠打手。

賴士葆強調，要追究始作俑者就是蔡英文和蘇貞昌漠視憲法獨立機關要超越黨派的規定，所有提名及用人都是拔擢深綠意識形態的人選，用人唯親唯綠的近親繁殖，所有的政策都是綠色思維。蔡英文說人民不希望民進黨獨大，沒錯，人民真的厭棄蔡政府如此獨裁霸道、橫行無阻的到處輾壓。