基隆市基金一路2日凌晨發生自來水爆管，導致車輛無法通行，警方緊急調派警力進行交通疏導。（摘自市議員鄭愷玲臉書／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路2日凌晨發生自來水爆管，導致車輛無法通行，警方緊急調派警力進行交通疏導。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路2日凌晨發生自來水爆管，導致車輛無法通行，警方緊急調派警力進行交通疏導。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市基金一路2日凌晨發生自來水爆管，導致車輛無法通行，警方緊急調派警力進行交通疏導。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區基金一路135巷口，2日凌晨發生自來水幹管爆裂，導致路面隆起、積水狀況。雖然緊急通知市府工務處及自來水公司搶修，但仍造成上班尖峰時間，基金一路、麥金路、安一路等主要幹道大塞車。警方也緊急調派警力協助交通疏導。

不少基隆民眾2日上午上班時，都發現原本上班尖峰時間就塞車的麥金路、基金一路等路段，變得更嚴重。警方表示，2日凌晨4時20分接獲民眾通報，在基金一路135巷口，發生自來水幹管爆裂，不僅造成路面隆起、大量自來水湧出，也讓萬里往基隆市區方向的車輛無法通行。

基隆市警局第四分局獲報後，立即派員到場，封閉了事發的車道，並緊急調撥萬里往市區方向車道，維持雙向通行，並通報自來水公司到場搶修。

但基金一路本來就是安樂區許多民眾通勤上班的主要幹道，因此在上班尖峰時間，不僅造成基金一路雙向嚴重塞車，甚至回堵到麥金路、安一路。第四分局也緊急透過勤務指揮中心調派安樂派出所、中華路分駐所警力增援現場及周邊道路疏導交通。

基隆市議員鄭愷玲也呼籲民眾盡量避免行經事發路段，利用台62快速道路或國道3號繞開，並表示受到自來水爆管影響，基金一、二、三路的住戶將會停水，預計在2日傍晚才會恢復供水。

警方也呼籲市民，自來水管搶修工程仍持續中，汽機車駕駛請預先避開該路段，利用替代道路避免堵塞，行經施工路段，請遵循員警、交通指揮人員引導，以維護交通安全。