有「最美童星」、「天才童星」之稱的南韓女星金賽綸，今年5月驚傳酒駕肇事逃逸，乖巧形象瞬間瓦解，不僅重創演藝事業，人氣也跌入谷底，許多戲劇節目及代言紛紛與她切割，沒想到事隔半年，她又被媒體爆出疑似在反省期間與好友相約喝酒慶生，再度引發爭議。對此，不斷出面為她「擋刀」的經紀公司，昨（1）日也傳出與她合約到期不再續約，決定終止合作關係。

根據韓媒報導，金賽綸與所屬經紀公司「Gold Medalist」的合約近日已到期，經雙方討論後決定不再續約。而經紀公司接受採訪時也證實此消息，透露金賽綸發生酒駕事件後，雙方都盡最大努力給予相應的補償，目前正處於收尾階段，經過討論後決定不再續約。

據了解，金賽綸在5月18日上午8點左右於首爾清潭洞附近發生酒駕事故，經過警方調查，金賽綸血液中的酒精濃度高達0.2%，已可吊銷駕照，而這起事件造成當地變壓器受損，周邊店家停電無法營業，經紀公司事後帶著金賽綸拜訪受害店家並向其道歉、賠償損失，金賽綸也因此遭代言廠商大動作切割，並遭劇組換角，演藝事業幾乎全毀。

豈料，後來媒體爆出，金賽綸在反省期間，竟在7月31日生日當天，私下找朋友為她舉辦生日派對，邀請函上還寫著「準備物：身體和酒」，再度引發眾人撻伐。另外，金賽綸也被爆出因事故造成的損害過大，使她賠光所有積蓄只能在咖啡廳短暫打工，如今她不僅離開咖啡廳，經紀公司也宣布將她放生，想要重回演藝圈的機率可說相當渺茫。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車！