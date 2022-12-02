歐洲股市周四收在近三個月新高；關於聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)暗示小幅升息，以及中國決定軟化防疫管制，市場感到欣慰。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲3.92點或0.89%，為443.96點，指數觸及自8月17日以來的新高。

科技股上漲2.9%，交易員指出，美國同業Salesforce的上調財測，支撐了科技股上漲。

鮑爾在周三稍晚表示，聯準會可能在12月的會議放慢升息速度。隨後歐元區國債殖利率下跌，也提振科技股上漲。

能源股修正下跌0.9%；由於對中國需求的樂觀期望，能源股此前已經連漲兩天。

在連日抗議之後，中國預定在未來天將宣布放寬防疫封控規定，提振了市場風險偏好。

ING歐元區資深經濟學家Bert Colijn說，歐洲市場正在消化鮑爾的談話，該談話也受到其它地區市場的歡迎，這也是目前市場的主要驅動力。

周三公布的數據顯示，歐元區通膨率上升，小於預期，加大了歐洲央行採取較弱的收緊政策可能性。

周四公布的調查數據顯示，歐元區11月工廠活動的低迷有所緩解，顯示儘管歐元區製造業仍將面臨寒冬，但也許不會像最初所設想的那般糟糕。

優時比(UCB)跌6.6%，報71.74歐元；此前摩根大通下調了該比利時藥廠的目標價。

瑞士信貸跌4.4%，報2.7瑞士法朗，股價創歷史新低；由於客戶外流和交易活動放緩，影響了該行營收前景，讓瑞信尋求加速成本削減計畫。