9月改為季配、躋身規模百億級高股息ETF之列的元大台灣高息低波(00713)，繼首次季配配發1.45元後，今年第二次季配息公告，每受益權單位擬發放1.45元，與前次配息金額一致，以11月30日評價日收盤價計算，年化配息率為7.4%，未來將於12月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月15日前買進並持有皆可領息。

00713今年正式改為季配息，定於每年的3月、6月、9月、12月除息，並納入「收益平準金機制」，有助穩定配息，高股息指數成分股篩選邏輯持續吸引資金，至11月25日規模為113.7億新台幣，為國內第四大的台股高股息ETF，受益人數突破5萬人，達50,287人也較2021年年底的31,292人成長，反映00713低波動與季配息特色在震盪市況中逆勢突圍。

元大投信表示，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」不僅精選高息好股，還有低波動特色，今年市場震盪下逆勢突圍，成為抗波動買盤關注的焦點。現階段00713主要持股涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股，以及引領反彈主軸的的電子權值股，在空頭時期有抗震力，多頭時期有攻擊力，使00713的表現相對抗震跟漲。