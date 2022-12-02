壯闊台灣聯盟理事長吳怡農昨(1)日至北市選委會登記參加北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，並認為民進黨大敗原因是「初選機制的崩壞」導致。這番話讓資深媒體人劉寶傑直呼「冷汗直流」，此言形同一槍砲打黨中央，也像把箭射入總統蔡英文心臟。

九合一選舉，民進黨僅拿下5縣市，吳怡農昨談起民進黨大敗原因，認為有很多可以檢討的地方，「一個重點、教訓是我們初選機制的崩壞，我們必須要回到正規的傳統，那就是初選應該是常態，我們的徵召應該是例外」。吳怡農期許，以後每位民進黨人士能夠記得傳統精神、民主精神，一切以民意為基礎。

對此，劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》上直呼，吳怡農這一槍已經砲打黨中央，把箭射入蔡英文的心臟中。劉寶傑坦言看到吳怡農這番言論後讓他「冷汗直流」，因為在這段時間，誰敢砲打黨中央、誰敢質疑蔡英文、誰敢質疑路線問題。

政治評論員李正皓接著直呼「壯闊台灣！這真的是壯闊台灣」。李正皓說這段時間民進黨檢討立委高嘉瑜、議員王世堅、前立委郭正亮，但都是檢討一些不著邊際的人，李正皓認為，要檢討事情，不要針對人，要針對整個結構、路線、策略、價值，大家才可以接受。

但針對吳怡農說初選機制破壞，是民進黨2022大敗的主要原因，李正皓直言有點傻眼，因吳怡農忘了一件事，他也是被徵召的、也沒有初選機制，「這種人要嘛就是極壞，要嘛極笨，只有這兩種可能，才敢做這種操作」。

李正皓認為，吳怡農確實說到初選機制崩壞這個重點，民進黨初選機制全部用徵召，台南徵召黃偉哲，導致其他派系都不動，不只不動還反輔選，這就是初選機制崩壞最大問題：讓林智堅去桃園市選，再讓林智堅指定沈慧虹在新竹市選，「會發生什麼事，新竹所有派系卯起來不動」。李正皓透露，很多資料後來都是民進黨在新竹的自己人丟出來的，他認為這就是徵召的後遺症。李正皓也表示，蠻擔心吳怡農到底禁不禁得起檢驗。

李正皓指出，民進黨從九合一慘敗至今，黨中央不要說連一份檢討報告，連一份新聞稿或像樣的談話都沒有出來，他說蔡英文、秘書長、民進黨巨頭們都沒有給出一份像樣的談話，到底為什麼會輸，到底跟黑道、黑金、防疫、88會館、初選有關係，「完全沒有人講」。