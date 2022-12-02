★分析

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，聯準會過度緊縮將導致企業獲利大幅回落，華爾街股市可能在明年首季下探低位。雖然好消息是明年聯準會的政策可能轉向，在某個時候開始降息，但在此之前壞消息會先到，如經濟乏力、失業率攀升，以及市場波動加劇。

OANDA資深分析師Edward Moya表示，投資人觀望重要的就業報告，使美股無法延續前一日的大漲氣勢。持續請領失業金人數仍在增加，我們可能開始看到失業率攀升，這將支持聯準會的緊縮周期即將結束的觀點。

Verdence Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，如果11月的就業數據意外強勁，可能令市場更擔憂聯準會無法放緩升息步伐。如果數字一般，美股可能因此反彈，但如果數字非常疲弱，那麼在經過11月如此強勁的反彈之後，這只會讓投資人感到恐慌。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，僅通訊服務類股（漲0.29%）、醫療保健類股（漲0.24%）和科技股（漲0.07%）收紅。金融股跌0.71%，跌幅最大。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.94%，報6,473.94點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲0.19%，微軟跌0.18%，亞馬遜跌1.08%，Alphabet和特斯拉持平，Meta漲1.98%，網飛漲3.74%。

道瓊指數成分股方面，Nike漲1.29%，表現最佳；其次為家得寶（ Home Depot）漲0.95%。Salesforce Inc跌8.27%，跌幅最大；其次為聯合健康集團（UnitedHealth）跌1.98%，波音跌1.73%。

主要晶片股方面，輝達漲1.25%，高通漲0.25%，超微跌0.19%，英特爾跌0.80%，恩智浦跌1.36%，德州儀器跌1.64%，應用材料跌2.36%，美光跌3.75%。

★焦點股

特斯拉收平，報194.70美元。中國國家市場監管總局周四宣布，考量尾燈失靈問題，特斯拉將在中國召回逾43.5萬輛車，並將發布軟體更新以修復尾燈問題。另一方面，特斯拉在12月1日舉行Tesla Semi純電動卡車交車活動，股價一度上漲2.17%。

Salesforce Inc股價重挫近8.3%。在競爭加劇與營收放緩之際，該軟體公司宣布Bret Taylor將在明年1月卸下共同執行長職位。

台積電ADR跌0.36%，彭博社周四報導，該全球最大晶圓代工廠斥資120億美元在亞利桑那州新建造的工廠於2024年啟用時將生產4奈米晶片，而非先前所規畫的5奈米晶片。據了解，這是應蘋果公司等美國客戶的強力要求而進行調整。

折扣零售商Dollar General Corp下修全年獲利預測，股價下跌 7.5%。

會員制連鎖零售賣場好市多（Costco Wholesale Corp）11月營收增長放緩，股價下跌6.6%。

★台股ADR

台積電ADR跌0.36%，收82.68美元，換算台股價格為506.55元。

聯電ADR跌1.86%，收7.40美元，換算台股價格為45.34元。

日月光ADR跌0.15%，收6.79美元，換算台股價格為104元。

中華電信ADR跌0.88%，收36.20美元，換算台股價格為110.89元。