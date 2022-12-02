澎湃新聞2日報導，大陸多地近日優化調整防控措施，出現地方版「防疫手冊」。如廣州、石家莊、鄭州等地正積極落實「快封快解、應解盡解」，恢復生活秩序。重慶對於老年人、孕產婦等密接，家裡有條件的可以居家隔離。北京、鄭州對長期居家老人、每日網課學生，沒有外出需求者可不做核酸。2日起，成都搭地鐵不用亮核酸檢測陰性證明。

「成都地鐵」消息，根據最新疫情防控要求，自2日起，乘客進站時請主動掃場所碼，過閘前主動出示健康碼，憑綠碼通行，乘坐地鐵全程佩戴好口罩，此前，自9月1日起，成都搭乘地鐵須憑核酸檢測陰性證明進站。

廣州疫情已持續月餘，不同以往，這次局部「解封」先於整體「清零」到來。

11月30日廣州市疫情防控新聞發布會通報，各區正進一步優化防控措施，措施集中五方面，包括「科學精準畫定高風險區」。具體為，原則上將感染者居住地及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域畫定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位畫定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。隨後，廣州片區「解封」在各區精準進行。

石家莊、鄭州等地也在優化管控措施，恢復生活秩序。

石家莊市自1日零時起，橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區實施分區分級差異化防控措施，有序恢復生產生活秩序。待所有高風險區解除後，全域實施常態化防控措施。

鄭州市11月29日24時起，解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。

對於確有不便的密接人員居家隔離。

重慶、廣州、深圳11月30日起，對於特殊患者，比如有嚴重基礎性疾病、老年人、孕產婦或哺乳期婦女，家裡具備條件者，可居家隔離。條件一般來說，是單獨居住，單獨一房，最好有獨立浴廁。居家隔離期間不要與家人接觸，自個兒在房間用餐。

早在今年4月，長春已實施「家庭隔離病房」由主管醫師上門訪視並建立微信群跟進。主要救治對象是，因疾病需要臥床或者身體衰弱、生活不能自理的患者。

此外，對於密接的判定，各地也在細化標準。

對於密接的判定標準，深圳、重慶、廣州等地11月30日發布會均提到，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。此外，廣州、重慶、深圳、鄭州、北京、太原對網課學生、居家老人等，核酸可「精準免檢」。