壯闊台灣聯盟理事長吳怡農去年12月29日在民進黨記者會上的表現，引發各界熱議。（圖／本報系影音截圖）

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農去年12月29日出席民進黨記者會，突將焦點扯到總統蔡英文的襪子上。（圖為蔡英文當天所穿鞋襪／本報系影音截圖）

講不出挺昶理由？吳怡農舔唇忘詞還扯「蔡英文襪子」 事後回應：打了一局不理想的球｜中時新聞網

蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選。兩人的選情與勝率引發網友熱議，不少人卻翻出吳去年12月29日，站台力挺林靜儀等人的影片，當時吳一上台就瞬間忘詞，隨後更不斷跳針、放空、舔嘴，還將焦點扯到總統蔡英文的襪子上，引發輿論譁然。網友痛批吳根本是「草包」、「讀稿機2.0」，直言這樣要跟王鴻薇競爭真是太慘了。

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民進黨代理黨主席陳其邁11月30日提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選後，消息迅速在網路發酵。相關新聞在PTT論壇不斷轉傳，有網友卻翻出去年12月29日，吳參加民進黨「靜昶守護 終結惡鬥」記者會時，一上台就立刻忘詞，當下只能望著蔡英文等人，並對著麥克風嘆氣，期間更不斷放空、舔嘴，還忍不住「嘖」了一聲，更直言：「我突然間忘了我要跟大家談什麼事情。」讓全場哄堂大笑。

不僅如此，吳怡農為化解尷尬，更突然將話題扯到蔡英文的襪子：「我想說今天原本焦點會在總統的襪子上面。」隨後稱自己時間有限只有3分鐘，要跟大家講一件事，不料此話才一說完就又忘詞，只能無奈表示：「我還是看一下我的筆記好了！」再度讓全場笑翻，這段影片也成吳的「名場面」。

PTT網友翻出這段影片，紛紛留言：「沒有講稿就不會講話，傳說中的讀稿機2.0」、「上了台這表現真的太誇張，草包+讀稿機」、「蔡英文莫名被cue應該也很傻眼」、「去看看他恍神舔舌頭的影片，那個樣子喔！」「意圖使人複習影片」、「真正的草包來了」、「競選團隊會不會都是89啊，怕」、「襪子農，哈哈」、「這種程度去跟王鴻薇辯論一定慘輸」。