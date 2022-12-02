俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指控北大西洋公約組織（NATO）在中國附近挑起緊張局勢，對俄羅斯構成風險。
路透社報導，拉夫羅夫在記者會上說：「南海現正成為北約不反對緊張局勢升級的區域之一，如同他們曾在烏克蘭所為。」
他說：「我們知道中國有多嚴肅看待這種挑釁，更不用說台灣和台灣海峽了。我們瞭解北約在這些區域玩火，會對俄羅斯聯邦帶來威脅和風險。這距離我們的海岸和海洋，差不多與中國領土一樣近。」
拉夫羅夫說，這就是俄羅斯要與中國發展軍事合作和聯合演習的原因。
他表示：「以美國為首的北約成員試圖繼歐洲之後，在這個區域製造一觸即發的局勢，這個事實大家都很明白。」
拉夫羅夫未提供證據來佐證他的說法，但拐彎抹角地提到美國、英國和澳洲成立的三方安全聯盟AUKUS。
他說到西方國家試圖削弱俄羅斯影響力時，也指控北約盤算將印度拉進他所謂的反俄及反中聯盟。
印度駐聯合國大使坎博吉（Ruchira Kamboj）被問到拉夫羅夫這番言論時表示：「我們是抬頭挺胸且自豪的國家，而且是靠自己的力量。」
坎博吉在紐約告訴記者：「在烏克蘭衝突過程中，我們從一開始就非常明確和一致，我們同聲支持和平。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。