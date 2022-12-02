台北市立委補選登記今日截止，國民黨推派台北市議員王鴻薇參選，但因為王鴻薇甫高票當選要轉跑道，遭到不少議論，民進黨則徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選，對此，台北市議員王世堅接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，王鴻薇問政表現好，但卡在參選正當性及個人意願，此次他也力挺吳怡農，並透露吳競選總部要設在他服務處。

王世堅認為，吳怡農勝算高比較多，因為王鴻薇剛選上議員，雖然迫於無奈被徵召，但參選正當性稍弱，而人選上王鴻薇確實很強，質詢問政火力強且細膩，可抓住市政重點，只差在剛高票選完議員，12月2日立委登記截止，新任要12月25日才就職，就職前先報名另外一個跑道，會給選民落跑印象。

王世堅也說，王鴻薇直到昨日都堅定拒絕，因為不想背落跑名議員名號，但政治上有很多不得已，所屬政黨強迫徵召，這一點最糟糕是國民黨，沒有長期在中山選區培養人才，才要人家剛高票當選還沒就職就轉跑道，難道國民黨沒有其他人才嗎？

黃暐瀚則說，立委黃國書之前是12月25日宣誓就職後，12月26日才登記，時程不像此次這麼早，沒有人像王鴻薇遇到這樣狀況，民進黨一定用力罵，前兩天講不要又去，剛當選還沒就職又去，這兩點一定會傷到王鴻薇。

至於吳怡農當選機率，王世堅先說，我一定力挺吳怡農，他競選總部要設在我服務處，他也表示，王鴻薇問政表現好，但卡在正當性及個人意願，吳怡農上次輸蔣票數不多，加上沒有繼續參選還是經營選區，基於這點我肯定他。

而王鴻薇若選上立委，議員空缺是否可以遞補，王世堅則解釋，制度設計上有道德風險考量，如果主動辭職或尋求其他位置，或有意外就不補選，除非是該當選人被判刑，所以若王選上等於松信少一席。