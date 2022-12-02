在IG擁有近40萬粉絲追蹤的網紅、直播主周荀（DenKa），過去因一張掀衣的大尺度辣照，被封為「南半球女王」，常不吝在網上分享性感照片的她，昨(1日)在IG曬出自己穿細肩帶、低胸小可愛坐沙發的影片，上半身晃動的美景超吸睛，她也自嘲：「我也沒想到拍出來動態影片會這麼下流」。

周荀過去除了辣照走紅，也常分享自己愛好Cosplay的照片，去年受訪表示，自己走紅當時的風氣是Cosplay打扮不能太性感，但因為實在太喜歡《學院末世錄》中的角色，決定依照自己心意裝扮的她，意外一炮而紅，但人紅是非多，也引來不少謾罵，讓她無奈坦言：「說真的，我真的是一路被罵長大的！」

周荀自嘲拍出影片沒想到會這麼下流。（圖／翻攝自denkakeke IG）

周荀後來希望自己的力量可以幫到後輩，便以自己的高人氣開公司，希望用大帶小的方式讓後起之秀也能賺到錢，但她坦言當老闆其實沒有想像中簡單，除了名聲和福利外，起初她為了更快上軌道，幾乎是沒日沒夜的學習、工作，坦言一度心力憔悴又厭世，她回想雖然外貌因此衰老，但自己反而更有自信，不會擔心被後浪打敗，「時間是公平的，年紀大了也慢慢地很坦然面對自己老了的事實」。

敢說敢做的周荀，今年5月因一張照片被網友質疑走光露暈，對此她親上火線回嗆，直言自己曬照片時都會再三檢查，根本不可能會有這種事，所謂的走光只是黑影，「只要你想，也可以把所有照片的陰影看成暈」，並酸看錯還要大聲嚷嚷的網友「很低能」。