已婚的王姓男子與楊姓女子外遇，王的妻子主張楊女侵害配偶權，提告求償30萬元，台北地方法院法官、大法官吳陳鐶女兒吳佳樺審理後，認為「配偶權」非憲法上權利也非法律上權利，判決駁回。可上訴。

2020年通姦罪釋憲案遭宣告違憲，吳陳鐶是唯一提出不同意見書、主張通姦罪合憲的大法官，但他女兒卻否認配偶權的存在，且作成多次判決，父女法律見解天壤之別。

這起案件是因王姓及曾姓夫婦對楊姓女子提起損害賠償訴訟，針對楊女侵害名譽的部分提告求償，其中關於配偶權部分，曾女主張，楊女在2017年到2019年間與王男交往，侵害曾女的配偶權及基於特定身分所生之利益、名譽權，須賠償30萬元。

但楊女稱，與王男交往期間對方隱瞞已婚身分，她已檢閱王的身分證確認配偶欄為空白，沒有侵害配偶權之故意或過失。

北院法官吳佳樺審理後認為，刑法通姦罪、相姦罪規定，經司法院大法官以釋字第791號解釋認定限制人民憲法第22條所保障之性自主權，違反憲法第23條比例原則，自2020年5月29日解釋公布日起失其效力後，即難認通姦或相姦行為有何侵權行為之不法性。

吳佳樺指出，依據通姦罪違憲的解釋內涵，無法單純將家庭法之概念套用侵權行為法，尚須依不同制度設計目的、個別法規範性質，判斷概念可否流通適用，「配偶權」非憲法上及法律上權利，不能依據民法規定請求賠償，判決駁回曾女的求償訴訟。

外遇侵害配偶權求償台北地方法院法官大法官吳陳鐶吳佳樺