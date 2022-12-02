通膨可能見頂，疊加美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）發出升息可能放緩的信號後，美國股市繼續上漲慶祝，截止到11月，美國三大指數連續第二個月上漲，為去年9月以來首見。然而近期國際投行發布對於明年市場展望其實都還是偏保守。TAROBO大拇哥投顧認為，隨著全球企業將在未來1~2年面對高利率與商品去庫存、消費者則面臨通膨導致的實際消費力下降，缺乏成長性的支撐將會使風險性資產上漲空間有限，目前固定收益商品利率提高，相對投資價值已經浮現，適合資金停泊等待風險資產投資機會。

高盛認為全球熊市還沒有結束，目前全球指數市值相對GDP的比例已經有所回落，但仍高於平均水準，尤其是在美國，即使這代表估值也有所下降，但僅回到與1990年代末科技泡沫高峰期左右的水準，還是相對比較高，與此同時，從資產配置角度來看，過去十年中，公債和信貸市場幾乎不具強烈吸引力，因為名目和實質債券收益率都遠低於股票殖利率，但現在這個狀況已經有所改變，簡單來說，現在美國10年期公債收益率已升至4%，是S&P 500指數預期殖利率的兩倍多，相對投資價值較高。

而摩根史丹利（MS）和瑞銀（UBS）不約而同表示，明年美股還會經歷一波盈餘修正。UBS認為美國經濟正在走向硬著陸，預期在明年2-4季度可能會出現經濟衰退，預估實質GDP收縮1.2%，同時從美股目前主要基金倉位配置來看，除了小型股，美國主動型基金經理人在股票市場的倉位都還是相對低配，可以看見機構投資人在配置上還是偏謹慎。

摩根史丹利則認為，雖然停止升息對股市有利，但如果因為經濟衰退所導致的降息對股市並不好，因此在配置建議上也是低配美股，行業選擇上則是相對看好醫療保健、公用事業、必需品和防禦型能源股等領域，因為後疫情時代和目前的國際競爭格局上，提升生產力方面需要更多資本支出。