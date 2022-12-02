隨台股自10月底啟動一波反彈趨勢，11月整月強勁反彈14.9%，高價股成為引領盤勢種要角色。中信小資高價30 ETF經理人張嘉祐指出，集團作帳行情有機會讓台股在12月仍維持高檔，續強機會仍大，2023年農曆封關前夕，元月表現可能較為冷淡，料具政策性題材的綠能、電動車、通信網路等題材仍有撐，在資料中心、AIoT、智慧車及5G長線成長趨勢不變之際，看好通信網路產業可持續受惠，近期國際大廠調整企業支出，惟長線需求不減之下，電子書、電子筆記本、電子標籤穩健成長依然可期。

以集團作帳行情來看，近期已經發動的包括裕隆(2201)集團、和鴻海(2317)集團等，鴻海集團旗下廣宇(2328)今早亮燈站上漲停。

張嘉祐指出，高價股受惠於三高優勢，高競爭力、高獲利性以及高動能，從基本面勝出，其業績表現更勝整體台股上市櫃股票，這波股市反彈更能顯得彈力十足，投資人可分批佈局入手包攬高價龍頭股ETF，參與台股強彈趨勢。

近期台股反彈力道強勁，張嘉祐指出，聯準會放「鴿」消息，讓美元近週維持弱勢，加上多數企業前三季業績表現亮眼，外資連續數週回補台股，11月更累計買超1867億元，其中買盤集中在半導體及金融族群，高價股也因業績加持，強彈力度更勝大盤。

張嘉祐認為，台股將呈現先蹲後跳的趨勢，中國防疫政策鬆綁、企業庫存消化程度以及貨幣政策，都是年底至2023年的關鍵指標，惟市場不確定猶存，台股短期內仍處波動期間，投資人可布局具兼具基本面、政策題材的ETF，以在不確定性中，尋求穩定資金波動的機會。