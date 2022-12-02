一名網友分享，停車場內有輛白色的車子亂停車，結果管理員看到以後，先印了好幾張A4大小的提醒語貼在車上，隨後又把三角錐擺到了車子引擎蓋上方，引起網友討論，不少人笑歪直呼，小白車突然變成《冰雪奇緣》的雪寶，管理員好幽默，不過，這位駕駛到底是怎麼把車停成這樣的？

一名網友近日在臉書社團《爆料公社》上分享，超幽默的停車場管理員，看到有人在停車場裡面亂停車以後，竟然用好幾張A4大小的紙印下「自私鬼，不要把車子停在車道上！」的紙條，貼在亂停的車上，並在車子引擎蓋上放了一個橘紅色的三角錐提醒。

從畫面中可見，一輛白色的休旅車開到停車場裡面後，不知道為什麼竟然把車子停在沒畫車格的地方，且仔細一看，會發現車子停在車道上就算了，還偏偏聽在下樓的彎道口旁邊，讓人看了直搖頭。

誇張照片吸引了上萬人朝聖，不少人看傻直呼，車主有什麼問題嗎？這停車的位置也太怪了。「竟然有勇氣停轉角處」、「車子停這樣真是XX」、「轉彎擋人出路安餒母湯（台語發音：這樣不行）」、「停在這裡心臟也蠻大的，都不怕被撞」、「這種人真的超多，百貨公司一堆自認沒有影響他人就亂停」。

另有不少網友則大讚管理員很幽默，「讚翻管理員」、「車子突然好像雪寶」、「管理員超應景的，還幫車子戴聖誕帽」、「很有心欸，還印超多張，深怕字太小駕駛看不到」、「管理員讚，車子直接變獨角獸」。