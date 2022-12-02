不少人喜歡透過外送平台點餐，餐點上若有特殊需求，就會在備註欄標示，卻也常鬧出不少趣事。一名鹹水雞老闆近日接到訂單，顧客似乎希望他可以多加一些筍片，因此備註「筍片要跟你的顏值一樣多」，豈料老闆的反應非常有趣，在網路上引發討論。

一名經營鹹水雞店的老闆在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出客人的訂單截圖，只見顧客在備註欄寫下「小辣，筍片要跟你的顏值一樣多唷」，希望可以拿到多一點筍片，豈料老闆卻表示「既然妳都這樣子說了......那我只好......」，他在鹹水雞裡只加了2片筍片，似乎在揶揄自己的顏值並不高。

不少網友笑著說「這年頭誠實的老闆不多了」、「客人留負評：老闆顏值未達水平」、「果然是靠技術吃飯的老闆」、「老闆心想：這客人不喜歡吃筍片，還說得很委婉」、「老闆可能原本放很多，結果被員工挑起來了」、「要是我就放整根竹筍下去，還含皮」。

無獨有偶，一名外送員也曾在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他收到顧客的外送訂單後，發現對方竟備註「可以幫我跟拿飯的說該分手了，感謝你，會給你小費。」讓他感到很驚訝，表示「現在外送員任務艱鉅，我好怕被打，只好手機給客人看。」之後取餐的是一名女性，看到備註後只是笑著離開，推測這份訂單應該是顧客的朋友幫忙點的。