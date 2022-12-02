有著「最美黃蓉」之稱的李一桐，近日疑似遭劇組「不尊重對待」以及「不當宣傳」，讓李一桐備受網友砲轟，進而怒發聲明宣布辭演。豈料，劇組們此前並未對李一桐一事多做回應。昨日於微博上有網友爆出將找來女星祝緒丹救火，惹怒雙方粉絲。

金庸武俠小說系列是網友心中武俠形象刻劃生動的代表作之一。曾被不少戲劇、電影翻拍，也捧紅了不少鮮肉小花。近年來，因出演2017年版《射鵰英雄傳》而有著「最美黃蓉」的美稱的李一桐，以及在2019版的《倚天屠龍記》中以靈動演技和超高顏值獲封「最美周芷若」的祝緒丹都是其中之一。

豈料，近期傳出李一桐對《武庚紀》角色的惡意批評及抹黑，基於與劇組的信任才選擇沉默，如今眼見製作方宣傳方式，疑似偏離最初合作願景，因此宣布辭演，也讓不少粉絲們留言表示支持。而以《延禧攻略》一劇聲名大噪的編劇于正也力挺表示「莫愁前路無知己，天下誰人不識君。」對此，有眼尖網友發現在豆瓣貼出的預告中，女主角換成了有著「最美周芷若」之稱的女星祝緒丹，因而爆出她將接演的消息。

李一桐此前發文，疑似是回應辭演一事。(圖／翻攝自李一桐微博)

網友指出或將由祝緒丹接演。(圖／翻攝自微博)

對此，有鑑於劇組不負責任的行為，讓祝緒丹的粉絲們對她要接演的消息相當震驚，認為此劇近期風波不斷，恐會影響日後播出成果，紛紛留言希望祝緒丹能拒絕出演，表示「美女，快逃」、「這部劇還是別了吧，之前李的事鬧那麼大，也沒見劇方有出來回應」、「這種劇組還是少碰為妙。」