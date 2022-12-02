今年以一支《算命阿姨 九天玄女之天女散花》影片降落在大家心中的百萬YouTuber阿翰（曾文翰），可說是2022年最紅、最夯、最受網友歡迎的網紅了！創造出多個經典角色的他，不僅創意與表演實力備受肯定，現在還發揮繪畫天份出LINE貼圖啦！阿翰時隔4年推出「經典角色有聲貼圖」，現在就打開手機下載，一起成為九天玄女的唯一指定姐妹吧！

九天玄女再度爆紅！百萬YouTuber阿翰PO影片一年累積近20萬筆網路聲量

「800英呎……500英呎……降落！降落！」，位居《網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜第14名的阿翰PO影片，今年用一句「九天玄女降肉」台詞再度大爆紅，不僅聲勢水漲船高，各大品牌爭相邀約合作，甚至因此受邀登上三金舞台，與曾寶儀攜手拍攝第57屆戲劇節目金鐘獎開幕片。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中觀察阿翰近一年的探索概念，九天玄女、廖麗芳、唯一指定姐妹等都是網友們熱搜的相關字詞；近一年累積198,752筆網路聲量，前三高峰分別落在九天玄女影片上架，與連鎖量販店合作中元節廣告引發歧視新住民，以及登上金鐘獎開幕片。

房東阿姨、算命阿姨、阮月嬌、西打一次給你！阿翰親筆畫LINE有聲貼圖

不只創意、表演一把罩，擁有繪畫天份的阿翰今（1）日透過臉書宣布在LINE上架經典角色有聲貼圖，「百分之百由我親手繪製，一筆一畫終於大功告成」房東阿姨、算命阿姨、阮月嬌以及西打都包含在內，貼圖可以應用各種日常對話情境，搭配角色們充滿魔性的可愛聲音，超級適合用來轟炸親友！除此之外，阿翰同時預告「中午12點還有宣傳影片」，粉絲們可千萬別錯過囉！

點我下載「阿翰po影片 我的唯一指定姐妹們！」貼圖