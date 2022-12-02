大陸《環球時報》2日報導，中國國家主席習近平1日在人民大會堂與來訪的歐洲理事會主席米歇爾會談。此行是米歇爾2019年12月上任後首次訪中。歐洲媒體與中國專家認為，在歐洲深陷能源危機和歐洲製造企業外流的趨勢下，歐洲高層看上去已達成一定共識：希望能繼續與中國保持接觸，並通過對話澄清誤解，尋求溝通，促進相互理解。

歐洲新聞網報導，米歇爾發言人說，兩人會面持續約 3 小時，是「一次坦率而真誠的對話」。米歇爾在推特發文稱，「與中方坦率地討論雙邊關係的各方面事務是前方的唯一道路。」米歇爾還提及，中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

德新社1日以〈中國國家主席反對各種形式的「新冷戰」〉為題，關注習近平提出的四點看法。報導稱，中國國家主席希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對中認知，對中政策堅守和平共處，堅持互利共贏，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗。

《環時》報導，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建稱，習近平就中歐關係發展提出的四點看法，表明發展中歐關係的重要性。米歇爾作為歐洲理事會主席，代表著歐盟整體。他此次訪中也體現出，在當前地緣政治和經濟環境複雜的背景下，歐盟大多數國家想與中國接觸的主流看法和理性聲音。

《環時》報導，中國社會科學院歐洲研究所研究員趙晨表示，可以看出，布魯塞爾的實際決策或者執行部門仍有較強的意願去推進「中歐投資協定」的批准進程。但由於意識形態和歐洲議會的阻撓，以及俄烏衝突帶來的負面影響，短期內該協定的批准並不樂觀。不過，從長遠來看，「中歐投資協定」有望恢復。

趙晨認為，在經貿問題上，習近平強調了經濟全球化和中歐經貿關係的互利性，鼓勵更多的歐洲企業來華投資，同時也提出了中方的關切，即反對把經貿科技交流政治化武器化，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境。

《環時》報導，上海外國語大學歐盟研究中心主任忻華指出，今年上半年以來，拜登政府頻頻向歐洲發出各種各樣的示好訊號，希望拉攏歐洲共同對中國實施某種戰略協作，把歐洲綁上美國與中國開展戰略競爭的「戰車」。但當前歐洲持續與中國接觸，說明歐洲雖然在安全上對美國和北約的依賴無可避免，但在其他領域，尤其在經濟上想要實現戰略自主的決心正在增強。

有消息稱，在米歇爾之後，歐洲還有義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏等多名領導人計畫或正在制定計劃訪華。