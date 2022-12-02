雙北市議會大換血，這回新進議員多達30位，不只國民黨、民進黨，民眾黨在今年九合一大選，台北市議會也擠進4個席次，在新北市也有斬獲。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥指出，此次九合一大選，40歲以下投票族群，經常性的在Dcard、批踢踢等網路平台活動，這回新進議員聲量排行，民眾黨一次擠進4個名次，並不意外。

曲兆祥表示，民眾黨的確在網路上倍受關注，不論是正面、負面的討論度都相對高，雖然最後投票是兩種不同年齡層混合，若出現好幾位同質性較高的候選人，聲量高者的得票數可能會比較突出，有機會進入當選名單。曲兆祥也說，相較於已經擔任過一屆以上的的員有政績牌可以秀，新人除了陸戰，更要積極經營網路空戰，若連網友都不討論、沒有網路聲量，選舉結果恐怕不會太亮眼。

網路討論度對議員選舉影響大不大？民眾黨台北市準議員林珍羽說，選前于美人站台時脫口而出「支持王世堅」，意外讓她上遍各大新聞媒體，同時也引起網路熱議，林珍羽笑說：「美人姐算是一種明傷暗助」，並再一次感謝于美人在選前加持。林珍羽也說選前最後關鍵時刻，有黃珊珊、柯文哲兩大人物助陣，後期車掃透過臉書直播，產生外溢效果，也能進一步吸引年輕族群支持。

林珍羽也以她的父親林國成為例來比較，林國成第一屆參選市議員大約獲得8千票，每次選舉都因為市政服務有顯著成長。雖然這回是父親交棒，林珍羽事先評估二代承接最多拿到八成選票，但她這回搶下1萬6千票，比父親上一屆的票數還要多，證明透過網路聲量、網路討論度發揮效果，因為她獲得到父親過往拿不到的首投族和年輕人選票。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，雙北新進議員，究竟是誰的聲量，拿下前十名？

No.10 顏蔚慈

新北市第4選區三重、蘆洲，新人候選名單僅有顏蔚慈成功突圍出線，總共9個席次，藍綠版圖再次異動為6比3，顏蔚慈以最後一名，成功替民進黨擴張席次。

顏蔚慈過去為桃園市政府青年事務局局長，這回以桃園市長鄭文燦子弟兵身分，搶攻新北市議員席次。顏蔚慈初選時靠新人加權，贏過現任議員彭佳芸、李倩萍，10月《網路溫度計》新北市40歲以下年輕女力排行，穩坐前四名。

民進黨新潮流這回為了推出新人，顛覆一貫低調的作風，罕見創立「新潮流＋」品牌，在雙北地區打出團體戰，而顏蔚慈相當爭氣，在「後小英時代」順利助攻民進黨在三重、蘆洲選區搶下一席，也是鄭文燦首位子弟兵進攻新北市議會。

No.9 陳乃瑜

新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）基本盤藍大於綠，外型亮眼又擁有清晰口條的前三立主播陳乃瑜，本次代表民進黨參選拿下好成績，得票數突破3萬大關，成為該選區第2高票當選的議員。

身為兩個孩子媽媽的陳乃瑜，選戰中主打媽媽的溫暖形象、堅守台灣價值。而此次陳乃瑜會投入選舉，因為民進黨正國會派系及英系，民進黨兩大派系在這槓的不可開交。正國會原本提名張銘祐，因為不滿女性保障名額保送黃琳，改提名陳乃瑜上場對決，初選陳乃瑜以些微領先，成功擠下黃琳，先替正國會爭了一口氣，選舉結果也不負眾望，順利替正國會拿到議員席次。

No.8 詹為元

自稱前國民黨立委丁守中唯一「單傳」子弟兵的詹為元，今年九合一大選，在台北市第3選區（松山區、信義區）拿到1萬9,273票，比國民黨資深議員秦慧珠、戴錫欽的得票數還高，沒有讓丁守中失望。

詹為元外型斯文，曾在9月《網路溫度計》統計調查的雙北十大型男排行榜中擠上第6名。有人說他神似好萊塢明星「喬瑟夫・高登 李維」，也有媒體封他「松山劉德華」。除了明星臉之外，詹為元還撞臉國民黨立委江啟臣，甚至在初選期間，還有婆婆媽媽對詹為元說「你長得好像你們國民黨之前的主席江啟臣」，同樣也替詹為元製造不少曝光度與網路聲量。

相較於其他議員候選人，詹為元在選戰中主打中立形象，頻頻上政論節目露臉，並在選前找來丁守中與蔣萬安加持，成功讓「幕僚世代」參選，添上一段佳績。

No.7 張志豪

台北第六選區（大安區、文山區）共有27人搶13席，令人跌破眼鏡的是民眾黨「機長奶爸」張志豪低空過關，替民眾黨在大安、文山區搶下一席。

台北市前副市長黃珊珊在選前11月13日赴臨江夜市拜票，知名歌手黃大煒現身陪同，張志豪、張幸松也跟著掃街拜票，帶動一波張志豪聲量，達到1,612筆。

張志豪這回雖然是吊車尾擠進席次，但張志豪過去在專業領域上的表現，繳出不少漂亮成績單。張志豪20年華航機師經歷，兩度擔任馬英九出訪機組成員，擔任救護志工及義消長達30年，並獲得台北市榮譽市民。疫情爆發時，投入國際旅遊醫療救援，並成功協助多起救援服務，這回選民願意把手中神聖的一張選票投給他，或許也是相信他的專業，可以為議會帶來新氣象。

No.6 卓冠廷

新北市議員當選人卓冠廷在黨內初選時，即以第一名好成績搶得出線機會，11月26日九合一大選數出爐，在新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），卓冠廷是該選區民進黨議員最高票者，共拿到2萬3千907張選票。

卓冠廷是台中市前市長林佳龍的子弟兵，前立委洪慈庸的先生。洪慈庸這回為了協助先生拚戰席次，選前辭掉立法院顧問，專心幫忙拚選戰，這回夫妻同心果然拚出好成績。雖然卓冠廷的前老闆林佳龍挑戰新北市長沒有成功，但卓冠廷已經為正國會搶下一席名額。

卓冠廷自參選以來，不斷緊咬新北市長侯友宜市政，最引人注目莫過於受到全國矚目的恩恩案。政論節目曝光新北消防局錄音檔，對話內容引起各界震驚，後來有消防員自首錄音檔轉給「同學卓冠廷」，而卓冠廷則澄清「基於保護消息來源的立場，並未提供媒體。」事後卓冠廷於臉書公布醫護同仁分機，引起不少網路熱議。

No.5 陳宥丞

台北市前副市長黃珊珊指定交棒子弟兵，陳宥丞果然沒有令她失望，在台北市第二選區（南港、內湖）拿到第2高票，為民眾黨搶下1席。

陳宥丞宣布自行當選後，在臉書發表感言，不忘感謝黃珊珊24年前把他帶在身邊；並謝謝她手把手教學讓，讓陳宥丞有發揮的空間；也謝謝黃珊珊讓來自基層的單親小孩能參選市議員。

陳宥丞從擔任台灣民眾黨發言人開始，逐步開始往幕前發展，曾在學姐黃瀞瑩以副發言人身分「跑攤」惹議被請辭時，替她抱不平。選戰開跑時，兩人不時合體同框，帥哥美女的組合製造不少聲量。

No.4 林珍羽

台北市議員林國成的女兒林珍羽，這回成功接下父親的棒子，以台北市第4選區拿到了1萬6千787票，替民眾黨搶到一席。

林珍羽選前最引起網路熱議的話題，莫過於藝人于美人11月21日在黃珊珊晚會中，高喊「搶救王世堅」，當下林珍羽就在台上並與王世堅同選區，林珍羽只能尷尬問「我怎麼辦」。民眾黨主席柯文哲被問到相關問題，也只能回應「是搞笑橋段」，並重申民眾黨在中山、大同只提名一席林珍羽。

林珍羽在10月《網路溫度計》40歲以下女性議員參選人聲量奪下第9名，空戰加上陸戰，兩者加乘下果然是「勝選方程式」。

No.3 黃瀞瑩

「學姐」黃瀞瑩此次選戰中可說是大嗚大放，亮眼的外型讓她在選前已經先獲選民關注，努力拋政見、勤跑行程，進而助攻她幫民眾黨搶攻台北市第一選區（士林、北投），一舉拿到2萬9千270票，順利進入台北市議會，也被外界封為恐怖吸票機。反觀同黨候選人陳思宇則以1.2萬票落選，選後更退出民眾黨群組。

網路節目《木曜4超玩》一日系列，黃瀞瑩被設定為「學姐」的角色，此封號讓她在年輕人族群中獲得高知名度。面對外界揶揄拿到不少「豬哥票」，黃瀞瑩笑說，其實很多女生都曾找自己拍合照，讚賞她「很勇敢」。選前黃珊珊不斷透過直播拚空戰，讓民眾黨議員候選人在聲量上引起熱議，包括黃瀞瑩在內，網路聲量持續往上衝，但最後幾家歡樂幾家愁，民眾黨在北市議會斬獲四席，可望成立黨團。

No.2 趙怡翔

「口譯哥」趙怡翔，這回在台北市議員阮昭雄交棒下，成功替湧言會在台北市第六選區（大安區、文山區）搶下席次，「湧言會」此次在台北市推出3位候選人，全都拿下好成績。趙怡翔在當選13位議員中排名第7，該區民進黨籍議員排名第2，但能在基本盤藍大綠於大安區文山區進攻成功，湧言會領軍者阮昭雄大讚實屬不易。

趙怡翔原為「小英男孩」，此次辭去駐美代表處政治組組長職務，返台參選並投入湧言會，傳出總統蔡英文為此感到不滿，接著「英系」推派出陳聖文搶一起拚選議員，讓當時才剛返台的趙怡翔網路聲量就高居不下。

選戰期間，趙怡翔在《網路溫度計》多次聲量統計調查報導，屢次擠進排行榜前10名。趙怡翔此次以新人之姿突圍，選前1個月網路聲量最高峰，落在他轟批蔣萬安在矽谷當律師時，助陸企在美國借殼上市，但也反遭前立委郭正亮大嗆，趙怡翔的美國資歷根本酬庸，引起熱議。但這些口水戰，似乎絲毫無損選民對他的支持，未來就看趙怡翔如何將國際事務專長，運用在市政政策成績。

No.1 楊植斗

「師父領進門，修行在個人」，台北市議員當選人楊植斗這回有「師父羅智強」大力相挺，從初選到選戰，網路聲量有如神助攻。

楊植斗在黨內初選時，剃光頭表示決心，搶下一波高聲量；選前倒數四天，11月22日偕女友赴文山區戶政事務所登記結婚，並邀請前總統馬英九、蔣萬安妻子石舫亘到場見證，遭外界質疑炒新聞，就連馬英九都表示，選舉前關鍵時刻結婚確實少見。「娶某前生囝後」的好運氣，加上網路高聲量，楊植斗最終票數衝到1萬3,797票，順利接下羅智強議員席次。

楊植斗在近三個月中，雙北新人議員的網路聲量上飆衝到首位，光是9月29日赴NCC大樓潑綠漆，並於臉書發文抗議「腦中眼中都是綠色」，單日聲量破7千365筆。聲量次高則落在10月27日，楊植斗在街頭演講時，因為不小心往後摔，驚人畫面曝光後引起關注，楊植斗緊急送醫診斷確定傷到頭部，連兩日聲量總和達到1萬0,887筆。楊植斗這回打出「不掛看版拚選戰」，走出自己的一套風格，未來就看進入議會後，聲量是否能維持。

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