【LIVE直播】王鴻薇點頭出戰立委補選！對決民進黨吳怡農｜2022.12.02 @中時新聞網

台北市議員王鴻薇今（2）日證實，她將出戰台北市立委第三選區補選，並透露這幾天電話接到許多人大咖電話，讓她最後決定決定承擔，希望所有支持她的選民能夠諒解、原諒她。王鴻薇也將與民進黨徵召的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農進行對決。目前國民黨正舉行記者會，正式宣布徵召王鴻薇參選立委。

王鴻薇今早接受電台專訪時表示，這幾天的電話接不完，壓力確實很大。王鴻薇坦言，今天必須要去登記，若國民黨還沒辦法決定人選，不可能讓國民黨唱空城計，也不可能棄守這一席，因此和朱立倫討論後，點頭答應出戰立委補選。對於最後決定決定承擔，王鴻薇希望所有支持她的選民能夠諒解、原諒她。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，王鴻薇資歷豐富、問政犀利、勇於揭弊、富全國知名度，給市民最好的服務、選擇，更能延續蔣萬安優質國會問政，繼續為民服務。他說王鴻薇再選民服務跟監督政府都有豐富經驗，長期耕耘獲得該選區廣大民眾支持，有廣大民意基礎，各方條件下，都是該選區最適合的補選人選。

洪孟楷也提及，客觀電話民調參考資料顯示，王鴻薇無論對比民調跟民進黨籍對手互比民調，都展現出極佳的優勢，立委補選時間倉促的外在條件下，朱立倫主席親自徵詢，感謝王鴻薇能以大局為重，接受本黨徵召，投入第三選區立委補選，全黨上下全力協助，爭取勝選，延續國會在野監督力量。

洪孟楷說王鴻薇無論是議員或將來立委，選區都在台北市，沒有離開問題，只有責任更加重大的承擔，為選區、為台北市民付出，可以跟蔣萬安作最好的中央與地方搭配，蔣萬安也會全力支持王鴻薇，有機會延續他立委的服務。