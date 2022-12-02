台南一間知名百貨公司日前遭竊，店家清點物品時發現巧克力、餅乾、冰淇淋等甜點數量短缺緊急報案，警方調查後帶回穿著時髦亮麗且手提名牌小包的陳姓女子，其稱因對哈根達斯冰淇淋情有獨鍾，一看到全身都很興奮，警方訊後依竊盜罪嫌將陳女送辦，也深怕冰淇淋不耐高溫融化，急忙聯繫店家來領回。

警方獲報後與店家調閱監視器，發現衣著時髦、高跟鞋及手提名牌小包的陳姓女子涉有重嫌，並於於30日下午4時將陳女帶回，起獲行竊所得之哈根達斯冰淇淋4盒、各類巧克力、餅乾等4包、鮮果汁及密封盒1個等物，物品價值約2500元。

據了解，陳女是利用中午時分店員分批用餐，人力較單薄之際，於市場內四處走動並行竊，行竊中並不時轉頭查看店員有無注意，趁機將物品放入手提袋內，陳女稱其對知名品牌哈根達斯冰淇淋情有獨鍾，並她強調自己不是沒錢，而是一看到全身都很興奮，單冰品就偷了大、小各兩桶。

警方訊後依竊盜罪嫌將其送辦，起獲後也深怕冰淇淋不耐高溫融化，急忙聯繫店家來領回。