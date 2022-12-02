日本資深演員渡邊徹出道多年，在《太陽的微笑下》飾演新人刑警爆紅，不僅在演藝圈有難以撼動的地位，人氣更是居高不下，不過30歲罹患糖尿病後，大半生都在和病魔博鬥，上個月因敗血症離世，享壽61歲，經紀公司也證實此噩耗。

根據日媒報導，渡邊徹於11月20日出現發燒、腹痛等症狀，住院後確診為細菌性腸胃炎，沒想到在經過多日治療後，於28日罹敗血症病逝，享壽61歲，他在1981年演出《太陽的微笑下》爆紅，人氣暴漲後戲約不斷，接著演出多部大河歷史劇，包括《秀吉》、《德川慶喜》，演藝事業經營得有聲有色，不過因為飲食習慣不佳，30歲引發急性糖尿病，2012年被診斷出冠狀動脈狹窄的心臟病，經歷6小時手術才從鬼門關前撿回一命，隨後又在2021年接受心臟瓣膜手術，還因為糖尿病引發慢性腎衰竭，一週必須到醫院洗腎三次。

渡邊徹由於多病纏身，導致演藝工作一度全面停擺，生前最後公開亮相是10月參與舞台劇《今次是愛妻家》演出，當時他消瘦不少，與先前微胖體型相差甚遠，不免讓外界擔憂健康狀況，如今傳出敗血症病逝，讓粉絲相當不捨，紛紛留言哀悼。