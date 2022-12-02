消息面：

1.繼聯邦眾議院之後，參議院周四亦批准一項法案，將強制實施鐵路公司、工會和拜登政府9月敲定的臨時勞資協議，以在聖誕節前夕防止美國鐵路系統罷工造成交通和物流癱瘓。

2.聯準會副主席巴爾（Michael Barr）表示，聯準會可能在12月會議上放緩升息步伐，但收緊貨幣政策的工作仍未結束，仍需要繼續提高利率，使通膨得以回落至2%目標。

3.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）接受《福斯財經網》（Fox Business）訪間時表示，關於明年聯邦基金利率要升到多高才足夠具限制性，我們仍有很長的路要走，我認為，聯邦資金利率必須高於通膨率，且要夠高於通膨率，才能抑制通膨，因此聯準會必須進一步升息。前一日聯準會主席鮑爾在華府智庫布魯金斯學會發表談話時表示，基準利率最終可能比9月會議提出的預測略高一些。根據聯準會9月發布的點陣圖，央行決策官員預期利率可能在明年升抵4.6%。

4.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）將於明年1月退休，將由現年53歲、曾擔任前總統歐巴馬顧問的經濟學家古斯比（Austan Goolsbee）將接任其職位。古斯比將於1月9日上任。

5.摩根大通出具報告指出，考量經濟可能陷入溫和衰退以及聯準會持續升息，明年上半年美股可能顯著走跌，標普500指數可能再探今年的低點，這意味較目前的點位下跌約12%。不過，明年聯準會的貨幣政策可能轉向，可望在下半年推動美股反彈，預估到明年底，標普500指數可望來到4200點，與目前點位相比約有3%的上漲空間。

6.ISM美國11月製造業指數為49，較10月的50.2下滑，表現不如市場預期的49.8，並跌破50榮枯分界線，為2020年5月來首見。借貸成本攀升使商品需求受到衝擊，訂單分項指數連續第三個月下滑，但投入價格分項指數跌至43，創下至兩年半新低，印證通膨持續降溫的看法。

7.標普全球美國11月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.7，創下2020年5月來新低，但略高於市場預期和初值47.6。其中，價格分項指數降至2020年11月以來新低，意味著通膨正在放緩。

8.美國10月個人消費支出（PCE）價格指數月漲0.3%，與9月一致；與去年同期相比則上漲6.0%，較9月份的年漲6.3%下滑。排除波動較大的食品和能源價格後，核心PCE價格指數月漲0.2%，較9月份的月漲0.5%放緩，並低於市場預期的月漲0.3%。與去年同期相較，10月核心PCE上漲5%，符合市場預期。

9.美國勞工部公布，上周（截至11月26日）初次請領失業給付人數周減1.6萬人，經季調後為22.5萬人，少於市場預期的23.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為22.875萬人，周增1750人。截至11月19日止當周，持續請領失業金人數增加5.7萬人，達到160.8萬人，超出市場預期的157萬人，並創下2月來新高。

10.Counterpoint Research發布最新調查報告，10月份蘋果iPhone手機在中國的市占率達到25%，創下歷史新高，且為連續第2個月榮登中國手機市場的一哥寶座。受宏觀經濟壓力升高、疫情反覆等諸多因素影響，10月中國整體智慧手機銷量月減4%、年減15%，而iPhone銷量僅年減4%，與前一個月相比更是逆勢成長21%。

11.數據顯示美國通膨放緩，以及聯準會主席鮑爾公開表明最快12月放緩升息力道，周四尾盤美元指數重挫1.21%，觸及104.66，失守105大關，並創下16周新低。美元指數已跌破200日移動均線，意味著可能進一步走跌。周四歐元曾觸及1.05175美元，創下6月29日來新高。美元一度貶至135.75日圓，創下8月19日以來最低價。英鎊一度升至1.2298美元，創下6月27日以來新高。美國公債殖利率進一步下挫，10年期債息跌破3.6%大關，盤中一度大跌19.6個基點，報3.505%，險些失守3.5%關卡。

12.受美元和美國債息持續走低激勵，周四紐約期金價格收漲55.3美元或3.1%，為每盎司1815.20美元，收復1800美元大關，盤中最高站上1818.25美元，創下自6月30日以來的5個月新高。此外，紐約期銀價格升至每盎司22.94美元，創下7個月來新高。

13.周四紐約期油連漲第4天，終場漲0.83%，報每桶81.22美元，盤中一度大漲3.46%，報每桶83.34美元。倫敦布蘭特期油微漲0.14%，收在每桶86.88美元，盤中一度飆漲4.61%，報89.37美元。彭博社報導，歐盟對於給俄羅斯原油價格設定上限的協商即將達成共識，可能將上限設於每桶60美元。