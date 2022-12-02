前東森集團旗下企業京瑑公司，因欠稅2.1億，遭法務部行政執行署台北分署執行，經執行人員與東森集團總裁王令麟溝通洽商後，由王令麟出面擔保下，辦理分期清償，經過長達5年的分期繳款，終於在上月全數追回欠稅款。

台北分署指出，京瑑公司因滯欠97年度至99年度營利事業所得稅共2億1950萬餘元，2010年3月台北國稅局移送執行。

台北分署調查京瑑公司財產，並核發扣押命令執行京瑑對第三人的銷項債權以及存款債權，發現京瑑2010年間已與東森集團的百夯公司合併，京瑑公司已不存在。

但執行人員不放棄，調查發現百夯公司對第三人東森巨蛋經營管理股份有限公司有借款債權約1億8200萬餘元，且京瑑對遠雄國際股份有限公司亦有一筆8000餘萬元的應收帳款。

由於這2筆款項都涉及訴訟程序且耗時甚久，執行人員鍥鍥而不捨調查釐清案情，並與京瑑公司人員溝通協調下，終於談妥由東森集團總裁王令麟擔任擔保人，雙方於2017年10月間談妥以5年分期繳款條件，並辦理分期清償，終於在今年11月全數清償結案。