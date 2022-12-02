詐騙集團成員蘇柏源，涉嫌在今年9月1日以行刑方式，在出租套房內槍殺27歲陳姓、28歲楊姓男子釀成雙屍命案，桃園地檢署偵結，已殺人罪將蘇嫌起訴，並痛斥手段兇殘、視人命如草芥，迄今未取得被害人家屬原諒，已屬公民與政治權利國際公約所規定「情節最重大之罪」，向法院求處死刑。

檢、警調查，蘇柏源是詐騙集團車手頭，不滿下線的陳、楊日前被逮將其供出，因此相約9月1日到友人租屋處談判。蘇男到場後，發現屋內有5人，要求其他3人離開，留下陳、楊。3人談判過程中發生激烈爭吵，蘇男質問不要講就好了，為何要向警察供出他是上游？據了解，陳、楊要求蘇男拿出800萬封口費，當時蘇拿著上膛的槍枝揮舞，聽到該要求認為是獅子大開口，當場槍殺楊姓男子後，一不做二不休又打死陳姓男子，逃離現場。

蘇男先搭乘白牌車逃到彰化，2日凌晨轉往花蓮，3日再逃往屏東，4日北上時被警方掌握行蹤，於國道1號雲林古坑路段攔車將其逮捕。當時車上僅有黃姓男子駕車，警方還覺得奇怪，發現蘇男躲在後行李廂，趕緊將其拉出車外壓制。

當時黃男辯稱是白牌車司機，但警方認為，白牌車司機怎麼可能讓客人躲在後行李廂，掌握其從屏東載蘇男北上，分析應該是友人，以涉嫌藏匿人犯送辦。黃男事後以8萬元交保。

承辦的檢察官劉威宏認為，蘇男近距離槍擊2名被害人頭部方式行兇，殺意甚堅、手段兇殘、視人命如草芥，嚴重敗壞社會治安，迄今亦未取得被害人家屬原諒，行為確屬公民與政治權利國際公約第參編第6條第2項所規定「情節最重大之罪」，依殺人等罪嫌將蘇男起訴，並向法院求處死刑。