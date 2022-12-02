韓媒二日報導，韓國鐵道公社（KORAIL）跟工會，勞資雙方緊急在罷工前達成共識，成功化解另一次社會危機。

韓國鐵路工人工會（Korean Railway Workers' Union）原本計畫從二日上午九點開始進行大罷工，勞方主要的訴求有三點：月薪要多增加18.7萬韓元，約143美元、晉升管道不能黑箱要透明化，以及維持現行的績效表現標準來給薪。

經過協商後，韓國鐵道公社同意跟財政部合作，分階段解決員工所提的薪資要求，同時，公司高層也允諾將改善工作條件在更好的環境下工作。在勞工代表同意下，KORAIL平日所提供的一切服務，也會照舊正常作業。

約有三萬員工的韓國鐵道公社，其實隸屬韓國國營事業之一，負責全韓境內載客以及載貨服務，鐵路網也包括一般鐵道以及高鐵KTX。除了鐵路以外，像是前兩天才結束罷工的大首爾地鐵，KORAIL也有部分線路的經營權。