台灣高鐵(2633)計畫採購新一代車輛，外傳日本新幹線系統展現高度興趣，並積極遊說及磋商。不過，台灣高鐵今天表示，現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，勿作片面揣測。

台灣高鐵綜合考量高鐵現行乘載率狀況(尤其周末及疏運假期)、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規畫新列車採購。但新購列車採購前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，因此，著手研議包含洽第三人採購可行性等可能解決方案。

昨天東元集團會長黃茂雄出席活動時透露，台灣高鐵將在1、2年內採購新一代車輛，雙方代表正在磋商。台灣高鐵回應表示，今年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗廠商參與投標，目前正就各家廠商投標內容進行審議中，後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。