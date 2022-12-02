【旅奇傳媒/編輯部報導】進入12月，又是歡欣鼓舞的節慶之月，九族文化村推出《歡樂聖誕月》主題活動，從12月1日持續到1月2日，每天都有特價活動、聖誕老人、聖誕女郎快閃秀、雪花秀、音樂燈光秀，週五六日並延長營業時間到晚上七點，配合雪花秀，文化廣場的房子全部換裝變成北國雪白色世界，各式各樣的聖誕造景佈置，會讓喜歡拍照的人，拍出許多漂亮的網美照。

▲園區處處都有聖誕裝飾，節慶氣息濃郁。 圖：九族文化村／提供

九族文化村表示，園區雖然擁有無數的聖誕樹，從纜車上面可以看到真實的樹海，但是這卻園區首次推出以聖誕節為活動題材的主題季，今年特別以白色戀人為意象營造銀白的聖誕，12米高的銀白聖誕樹沉浸式投影聲光秀，並搭配雪花紛飛的飄雪情境，目標打造出中台灣最具聖誕氛圍的體驗活動，讓民眾免出國也能擁有置身北疆雪國般的難忘體驗。

《歡樂聖誕月》期間限定優惠750元，並於五六日夜間開放至19:00，同時推出五六日限定的600元午後票，於活動期間不分票種，隨票皆贈送入園當天日月潭纜車搭乘體驗，讓遊客周末不用匆忙，可以盡情的沉浸在滿滿的聖誕歡樂月之中。

▲《歡樂聖誕月》呈現大面積的雪景世界。 圖：九族文化村／提供

▲12公尺高的銀白聖誕樹搭配雪花紛飛的飄雪情境，成為中臺灣打卡熱點。 圖：九族文化村／提供

接軌《九族櫻花祭》前的全新主題《歡樂聖誕月》，將以雪花紛飛秀打造出吸睛的歡樂感官體驗，走在園區隨時可能遇見聖誕老人、女郎與你互動、共舞並送你禮物，主題區內以風格明朗的歐風聖誕為布景主軸，搭配大面積的雪景世界，就是要民眾一整個月都能夠沉浸在這垂手可得的珍貴饗宴裡。

園區更為此主題活動設計聖誕大餐，豪華的主餐搭配精緻的配菜內容，相當適合情侶、親子、姊妹好友等客群來嘗鮮。而為了營造璀璨的聖誕燈光秀，園區於活動期間的星期五六日特別延長營業至19:00，讓民眾感受九族文化村獨特的夜色魅力。

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