【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦的「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」將在12月3日、4日及11日輪番上陣！首發活動－大圳之路健走將於12月3日上午7時30分展開，當日中午12點前烏山頭水庫風景區入園免費票，市集攤位還有十麵埋福推出10種特色麵食免費試吃，歡迎大家一同來欣賞十鼓擊樂團精彩演出，與球員成晉、樂天女孩們一起出發大圳之路！

▲十鼓擊樂團也將有精彩演出。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，今年舉辦的「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」，特別選在12月份舉辦，臺南的天氣稍轉涼，相當適合慢步在水圳的道路，一邊健走一邊欣賞西拉雅的景色，這次以大圳之路健走（MSTW07）為首發活動，從烏山頭水庫風景區出發前往茄拔天后宮，總長約10公里，中途設置有大圳之路知識站，歡迎大家一起來健走掃QR code，深入認識嘉南大圳的人文歷史與發展，此外，還設置了英雄帖，只要走上大圳之路，每個人都是獨一無二的英雄，一定要來簽名紀錄歷史性的一刻！

▲嘉南大圳曾文溪渡槽橋。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

12月3日當天烏山頭水庫風景區內還有舞台展演以及市集活動，力邀臺南在地、榮獲海內外各大獎項的「十鼓擊樂團」以及致力於推廣技藝傳承的「東方藝術團」前來演出，市集區更推出十麵埋福特色攤位，以臺南在地農特產製成的10種特色麵食（蕎麥麵、菱角麵、葛鬱金麵、木耳麵、蓮藕麵、咖啡麵、火龍果麵、酪梨籽麵、芒果麵、竹碳麵）前來展售，讓民眾可以免費品嚐在地好味道；也邀請到官田在地特色柑仔店－大崎藝農號以及六甲林鳳社區發展協會、好時・左鎮公館、吉兒慢慢手作、A Life 好.生活整合國際旅宿、牛芝庄農產品、雅香炸彈蔥油餅、好吃關東煮等攤位與大家同樂，當天中午12點前來烏山頭水庫入園免票，歡迎大家一起來共襄盛舉。

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