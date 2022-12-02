美國政府以國安為由，屢次針對大陸晶片業發動制裁，晶圓代工龍頭中芯國際則透過發展「非A（美國）產線」突圍，但目前製程能力僅落在40奈米，距離頂尖技術仍有一段差距，有專家提到，即使進步幅度大，但如果沒有外國廠商的協助，不太可能完成自給自足。

日經亞洲評論報導，中芯在北京工廠建立了一條沒有美國設備的生產線，目前製程能力約落在40奈米，是頂尖廠商在2008年就擁有的技術，知情人士透露，中芯希望在兩年內將該生產線的技術能力推進至28奈米。

此外，目前「非A產線」僅能生產用於感光元件、微控制器、汽車、工業設備及消費性電子產品的晶片，無法生產用於智慧型手機或電腦的處理器晶片，且無法應付超級電腦、人工智慧晶片的高性能需求。

一位不具名的中芯國際的客戶表示，「如果沒有ASMl或其他非美供應商的協助，我們不太可能獲得成功。這就是為什麼美國如此渴望讓其他外國盟友都參與制裁，最重要的目的是牽制大陸。」

研究機構Bernstein分析師Mark Li也說，過去三年，大陸晶片設備商的成長令人印象深刻，但他們距離自給自足仍有很長的一段路要走，如果沒有外國廠商的協助，不太可能建立一條完整的晶片供應鏈。