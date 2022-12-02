大陸《第一財經》2日報導，一條〈深圳市最新疫情防控要求〉的網路傳聞1日引發熱議，內容提到「深圳所有卡口不再對核酸檢測時間及場所碼進行要求，只檢查綠碼通行；當出現10混1核酸檢測陽性時，所有10人居家隔離5天」等。當天傍晚，深圳市衛生健康委員會發文闢謠：「經核實，此傳言係謠言。相關防疫措施請市民朋友關注官方權威發布。」但值得注意的是，當天開始，深圳部分社區、商場已不再驗核酸，僅需綠碼即可進入。

據報導，深圳市龍華區龍華街道多個社區入口處防疫工作人員，現在進入社區仍需打卡，但是已不要求核酸時間，僅需綠碼便可進入。

深圳市多名市民也表示，已收到社區物業發來的防控措施調整通知，主要包括：12月1日起卡口查驗綠碼，外地來深查驗行程碼，合格即可通行(不對核酸時限做具體要求)；外賣可以進社區等。

龍華區多處核酸點1日已撤離。除社區外，部分商場也陸續不再檢驗核酸碼時限。深圳市龍華區大唐時代商城入口處防疫工作人員稱，現在綠碼即可通行。而在11月30日，該商城仍需要24小時核酸陰性報告才能進入。龍華某天虹商場入口也僅要求綠碼便可通行。

1日晚間，深圳市民熱線12345回覆「是否已取消常態化核酸，只需綠碼便可進入社區」等問題時稱，現在需不需要做核酸，以及需要多少時限的核酸檢測結果，一律按照社區防控要求執行。

據通報，12月1日0-12時，深圳新增23例新冠肺炎確診病例和37例新冠病毒無症狀感染者。11月30日新增本土新冠患者228例。

深圳市疫情防控指揮部辦公室11月30日傍晚在疫情發布會指出，對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。