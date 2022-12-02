彰化一名男子考機車駕照，路考紅燈起步時，因為沒有左右擺頭、注意來車，直接被扣了32分，考試不通過。隨後男子情緒失控，衝到櫃台對監理站員工咆哮，認為是站方沒有把規則講清楚，才害他考試沒過，引起網友熱烈討論。

一位網友在Line社群《社會事新聞影音》上分享一則影片，彰化一名男子因為機車路考沒有通過，而情緒失控向監理站的櫃檯人員咆哮說「我都已經照著做了，到底要怎麼做？」對此，櫃檯人員則回說「（考試規則）在上課的時候都有講解過！」

不過，男子卻無法接受自己需要重考的事實，不斷向櫃檯人員辯駁，一心認為都是監理站沒有把規則講清楚，才害他不通過的。所幸，在相關人員耐心的勸導下，男子最後也接受了自己考試沒過的事實，情緒也漸漸平穩了下來。

而男子暴走的影片曝光以後，引起網友熱烈討論，「沒想到真的會有人考不過」、「連雞腿都沒帶，是想要考什麼」、「明顯沒帶雞腿去啊」、「會因為這樣就暴怒，是不是應該斟酌是否發駕照」、「都還沒上路就這麼易怒了，等拿到駕照不就邊騎邊跟人家吵架？」