果粉經常覺得iPhone很耗電嗎？許多人可能認為，關閉APP背景程式可以節省耗電量，但有外媒揭露，這個常見的使用習慣就是讓電量狂掉的元兇。

根據《The Sun》報導，蘋果官方並不建議關掉在背景運作中的APP，因為使用者滑掉該APP後，重新打開它所消耗的能量反而會折損電池壽命，進一步使得耗電量增加、傷害電池壽命。

蘋果解釋，許多使用者認為APP在背景待命是「仍在運轉」，但其實真相是，這些APP都處於「凍結」狀態，並不會消耗手機的資源，也不會有耗電的問題，反觀APP重新啟動所消耗的電量，可能比背景待命還多。

日本媒體《All About》報導，知名3C達人「ばんか」先前分享關於iPhone使用上的迷思，其中提到，很多人以為關掉APP背景程式能省電，但其實時常開開關關APP反而更耗電；另外，睡覺時充整晚電也不會傷手機，在於iPhone擁有充電最佳化的功能，可以在快充滿時降低充電速度。