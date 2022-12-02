牙刷、毛巾等個人清潔用品，一定要個自一套，不能與他人共用。一名人妻發現私密處有異物因此就醫，醫師檢查確診為菜花，醫師進一步問診才知，原來她的婆婆最近搬來同住，曾坦言自己會陰處長東西，婆婆又有亂用別人毛巾的習慣，醫師研判人妻可能是因此被感染菜花。

萬芳醫院婦產科在其粉專貼文表示，最近一名女患者因私密處長了東西不舒服，前來求診，內診確認為菜花，但奇怪的是，女患者陰道很乾淨，發作的部位全集中在外陰部，若是因性行為傳染，應該陰道內也會有菜花，後來確認女病患的丈夫也沒有亂來，於是探究女患者近來的生活有無變化。

女病患表示，最近婆婆因生病，因此搬來同住，「婆婆說過自己會陰處有長東西，」女病患並想起婆婆洗澡都習慣亂用別人的毛巾，懷疑是婆婆亂用毛巾導致自己被傳染菜花。醫師聽完後也認為，很有可能是這個原因，先治療女病患的狀況，並建議女患者把自己的毛巾收好。

醫師表示，過去普遍認為菜花是性行為傳染，如果夫妻間互信基礎薄弱，在醫師尚未確定染病原因前，家庭風暴可能瞬間炸開，若從患者生活型態找出可能的原因，這點非常重要，因為若只單就症狀去治療，不去探究發病的原因，沒有根除源頭的話，病患仍會因同一個問題反覆發作。

醫師並提醒，共用毛巾本身就有衛生風險，尤其外出旅遊時，旅館毛巾不要深擦會陰處會較保險，畢竟如果毛巾消毒不完全，或是不慎被多人摸過被汙染，是有可能因此染上疾病。此外，個人清潔用品像牙刷、毛巾這些物品，就算是親密的家人也應各自一套，這並非是見外的行為，而是基本衛生觀念良好。