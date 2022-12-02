女星隋棠與老公Tony於2015年結婚後，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy，以及小兒子Olie，美滿的家庭生活令人稱羨，她也經常透過社群媒體與粉絲分享育兒點滴及私下生活，受到大批網友的喜愛。而近日與家人正在美國的她，突然公開了陪病近況直呼「心力交瘁」，但網友看到照片卻忍不住歪樓。

隋棠近日在臉書粉絲團上發文，表示：「2022快走到尾聲了，正在美國陪高燒8天的嚕喜對抗病毒」，但沒想到愛女好不容易稍微退燒，另外兩名兒子Max和Olie卻也開始病懨懨，讓她忍不住苦嘆「實在心力交瘁。」不過，當她在半夜隨手翻看日曆時，意外看到愛慕已久的才女曾寶儀所寫的金句「每天給自己打點氣，不要放棄自己」，便又再度獲得能量，表示：「雖然說，當媽媽本身就是一條只能打氣沒有放棄的路，但讀起來就像聽到別人對自己說出來，心裡還是舒坦許多。」

而在貼文附上的家庭照中，只見Tony哥像是孩子們的大玩偶般，被三名兒女或趴或坐的圍繞身旁，一起在床上看著平板中的畫面，而隋棠則是穿著中空上衣替溫馨的一幕留下紀念，火辣的身材也因此被鏡子出賣，巧妙地留下全家福。網友看到後，紛紛表示：「好喜歡這一家」、「亮點是媽媽的小蠻腰」、「好厲害的全家福照」、「一家人，完美的合照了」、「最美麗的媽媽，孩子需要妳，更要照顧好自己」、「媽媽好辣」、「擁有一個愛家的老公還有那麼多蘿蔔頭真的好幸福！嚕喜妞妞，要早日康復哦」意外獲得大批網友熱議。