中國駐日大使：預計今後中國會繼續清零政策 10:492022/12/02 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國駐日大使孔鉉佑接受日本共同社專訪，坦言在新冠疫情下，中日的民間交流及食品禁運措施談判陷入停滯，但相信在不久將來，中日之間的人員往來會進入全面恢復階段，他對近期全面重啟抱有很高期待。 對於徹底的清零政策，孔鉉佑稱，防疫最優先課題是兼顧傳染病對策、經濟發展及社會穩定，預計今後中國會繼續清零政策。 孔鉉佑還提及中國國家主席習近平國事訪日事宜，認為在中日之間有著無可替代的戰略引導力的重要性，強調中方重視首腦層面的交流。 #清零政策 #孔鉉佑 #中日 #中國駐 #日大使 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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