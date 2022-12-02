中國駐日大使孔鉉佑接受日本共同社專訪，坦言在新冠疫情下，中日的民間交流及食品禁運措施談判陷入停滯，但相信在不久將來，中日之間的人員往來會進入全面恢復階段，他對近期全面重啟抱有很高期待。

對於徹底的清零政策，孔鉉佑稱，防疫最優先課題是兼顧傳染病對策、經濟發展及社會穩定，預計今後中國會繼續清零政策。

孔鉉佑還提及中國國家主席習近平國事訪日事宜，認為在中日之間有著無可替代的戰略引導力的重要性，強調中方重視首腦層面的交流。